Суспільство

Ізраїль послабив можливості палестинського бойового угруповання ХАМАС

9 Жовтня 2023 09:08
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війна, ізраїль

Ізраїль “серйозно послабив можливості” палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка, заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Про це пише CNN.

ЦАХАЛ заявив, що бив по будівлі, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по кількох оперативних командних центрах угруповання, в тому числі по триповерховому командному центру.

Також Армія оборони Ізраїлю атакувала:

  • командний пункт, який належить високопоставленому оперативнику військово-морських сил ХАМАС на ім’я Махмад Кашта,
  • оперативний актив ХАМАС в мечеті в місті Джабалія,
  • розвідувальний об’єкт і додатковий об’єкт, який використовується ХАМАСом.

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