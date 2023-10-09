Ізраїль послабив можливості палестинського бойового угруповання ХАМАС

Ізраїль “серйозно послабив можливості” палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка, заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Про це пише CNN.
ЦАХАЛ заявив, що бив по будівлі, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по кількох оперативних командних центрах угруповання, в тому числі по триповерховому командному центру.
Також Армія оборони Ізраїлю атакувала:
- командний пункт, який належить високопоставленому оперативнику військово-морських сил ХАМАС на ім’я Махмад Кашта,
- оперативний актив ХАМАС в мечеті в місті Джабалія,
- розвідувальний об’єкт і додатковий об’єкт, який використовується ХАМАСом.