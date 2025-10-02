        Суспільство

        Ізраїль перехопив гуманітарну флотилію до Гази: серед учасників була Грета Тунберг

        Сергій Бордовський
        2 Жовтня 2025 07:49
        Екоактивістка Грета Тунберг (праворуч), яку вивозять після того, як ізраїльські військово-морські сили перехопили флотилію Global Sumud Flotilla, що перевозила гуманітарну допомогу в напрямку Гази в середу, 1 жовтня 2025 року / Скриншот з відео
        Ізраїльські військово-морські сили зупинили гуманітарну флотилію «Сумуд», яка прямувала до Сектора Гази. За даними організаторів, частину з 44 суден перехопили приблизно за 112 км від узбережжя, пише Reuters.

        На борту одного з човнів перебувала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Це вже друга її спроба дістатися до Гази в межах гуманітарної місії, яка завершилася невдачею. Представники флотилії заявили, що затримання є незаконним.

        Серед затриманих також була депутатка Європарламенту від Франції Емма Фуро, повідомляє видання The Guardian.

        У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили проведення операції та заявили, що дії спрямовані на недопущення порушення морської блокади Гази.

        Організація «Флотилія свободи» на своєму сайті наголосила, що метою подібних місій є привернення уваги до «нелюдяності незаконної блокади Гази Ізраїлем».


