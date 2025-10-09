Reuters: Ізраїльських заручників можуть звільнити вже в суботу після угоди про припинення вогню в Газі

Ізраїльських заручників можуть звільнити вже в суботу, 11 жовтня, в межах американського плану завершення війни в Газі, а ізраїльські війська завершать перший етап часткового виведення з анклаву протягом 24 годин після підписання угоди.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, ознайомлене з деталями угоди.

Підписання угоди щодо першого етапу ініціативи президента США Дональда Трампа для Гази очікується у четвер.

Ізраїльтяни та палестинці почали святкувати після того, як Трамп оголосив, що досягнуто домовленості про припинення вогню та звільнення заручників у межах першої фази його плану завершення війни в Газі. Непрямі переговори в Єгипті завершилися угодою про початковий етап мирного плану Трампа з 20 пунктів для палестинського анклаву. Якщо угоду буде повністю реалізовано, це наблизить сторони до завершення війни більше, ніж будь-яке попереднє зусилля.

Як пише Reuters, в оголошеній Трампом у середу пізно ввечері інформації про угоду не було деталей, що залишило багато невирішених питань та може призвести до її зриву, як це вже траплялося з попередніми мирними ініціативами.

“Я з гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу нашого мирного плану. Це означає, що ВСІ заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії — як перший крок до міцного, тривалого і постійного миру”, — написав Трамп у Truth Social.

Успішне виконання угоди могло б стати значним зовнішньополітичним досягненням для президента США, який обіцяв принести мир у світові конфлікти, але досі не зміг швидко реалізувати це ні в Газі, ні у війні Росії проти України.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що у четвер скличе уряд для схвалення угоди.

“З ухваленням першої фази плану ВСІ наші заручники повернуться додому. Це дипломатичний успіх і національна та моральна перемога для Держави Ізраїль”, — сказав він у заяві.

Джерело в ХАМАС повідомило, що живих заручників передадуть протягом 72 годин після схвалення угоди ізраїльським урядом. Представники ХАМАС зазначили, що на повернення тіл загиблих заручників, кількість яких становить близько 28, знадобиться більше часу. Як сказав Трамп на Fox News у середу, що заручників, ймовірно, звільнять у понеділок.