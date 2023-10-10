Політика

Ізраїль переходить у наступ на сектор Гази

10 Жовтня 2023 20:37
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ізраїль

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна переходить до “повного наступу” на cектор Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Я зняв усі обмеження, ми (відновили) контроль над територією, і ми переходимо до повного наступу”, — сказав Галант військовим на кордоні з Газою.

“У вас буде можливість змінити реальність тут. ХАМАС хотів змін у Газі, вони відбудуться на 180 градусів від того, що вони (ХАМАС) уявляли”, – додав Галант.

“Вони пошкодують про цей момент, Газа ніколи не повернеться до того, що було”, — заявив він.


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