Ізраїль офіційно оголосив, що країна перебуває у стані війни

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за набуття чинності пункту 40 закону про уряд, який регулює порядок оголошення стану війни, повідомляє державна радіостанція Kan.

Попереднього разу цей пункт застосовувався у 1973 році під час війни Судного дня. «Голос Ізраїлю» зазначає, що це рішення наділяє ЦАХАЛ свободою дій — армія діятиме на власний розсуд, доповідаючи політичному керівництву країни.

Бойовики руху “Хамас” вранці 7 жовтня напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими. Бойовики також захопили заручників. За останніми даними, з початку бойових дій загинули щонайменше 400 жителів Ізраїлю, ще близько двох тисяч постраждали. У палестинському МОЗ повідомили про 313 загиблих палестинців і майже дві тисячі поранених.