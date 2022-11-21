Політика

Ізраїль надасть Україні балістичні ракети, якщо Іран почне відправляти свої ракети до Росії

21 Листопада 2022 13:25
28
зброя, ізраїль

Ізраїль висловив протест Росії у зв’язку з імовірним використанням закуплених нею у Ірану безпілотних літальних апаратів під час бойових дій в Україні, повідомляє ізраїльський телеканал «Кан-11».

Протест був виражений у кількох розмовах між послом Ізраїлю у Росії Олександром Бен-Цві та заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим. Про це «Кан-11» стало відомо від джерела у зовнішньополітичному відомстві єврейської держави, «обізнаної про деталі розмов».

У вказаних бесідах по дипломатичній лінії Ізраїль також додав до Москви своє занепокоєння щодо можливої ​​передачі Росії іранських балістичних ракет.

Голова Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата, який незабаром покидає свою посаду, «застеріг Росію від цього кроку і попередив, що, якщо поширення іранських ракет не буде зупинено, це може призвести до появи високоточних балістичних ракет в України», стверджує «Кан-11».


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