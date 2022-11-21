Ізраїль надасть Україні балістичні ракети, якщо Іран почне відправляти свої ракети до Росії

Ізраїль висловив протест Росії у зв’язку з імовірним використанням закуплених нею у Ірану безпілотних літальних апаратів під час бойових дій в Україні, повідомляє ізраїльський телеканал «Кан-11».
Протест був виражений у кількох розмовах між послом Ізраїлю у Росії Олександром Бен-Цві та заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим. Про це «Кан-11» стало відомо від джерела у зовнішньополітичному відомстві єврейської держави, «обізнаної про деталі розмов».
У вказаних бесідах по дипломатичній лінії Ізраїль також додав до Москви своє занепокоєння щодо можливої передачі Росії іранських балістичних ракет.
Голова Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата, який незабаром покидає свою посаду, «застеріг Росію від цього кроку і попередив, що, якщо поширення іранських ракет не буде зупинено, це може призвести до появи високоточних балістичних ракет в України», стверджує «Кан-11».