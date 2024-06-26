Суспільство

Із засновника WikiLeaks Ассанжа зняли всі обвинувачення
26 Червня 2024 07:14
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журналіст, суд
Джуліан Ассанж / AP

Справу Ассанжа офіційно припинено. Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США в угоді з прокурорами Міністерства юстиції США, яка забезпечує його свободу. 

Про це повідомляє AP, The Guardian.

Угода завершує багаторічну судову тяганину, яка викликала розбіжності щодо свобода преси та національної безпеки.

Звинувачення було подано в середу вранці у федеральному суді Сайпана, столиці Північних Маріанських островів, співдружності США в Тихому океані. 

Ассанж прибув до суду незадовго до початку засідання і зайшов до будівлі, не відповідаючи на запитання.

Суддя заявила, що справу Ассанжа офіційно припинено, він може вийти із зали вільною людиною.

Суд врахував засновнику Wikileaks відбутий термін, постановив, що подальшого ув’язнення не потрібно.

Ассанж залишив острів Сайпан вільною людиною. Він полетів до Канберри, Австралія і прибуде туди близько 19:30 за місцевим часом.


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