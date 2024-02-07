Із законопроєкту про витрати на оборону США планують вилучити угоду про безпеку кордонів та внести пункт про допомогу Україні – The Hill

Лідер Демократичної партії Сполучених Штатів Чак Шумер планує вилучити угоду про безпеку кордонів із законопроєкту щодо витрат на оборону, а також внести пакет фінансування для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону до Сенату 7 лютого.

Про це повідомляє The Hill, передає Суспільне.

Як зазначається, ймовірно, що закон схвалять без реформ безпеки кордону, які були представлені 4 лютого та відхилені республіканцями.

Однак Шумер все ще має намір провести голосування стосовно переходу до пакета фінансування України та Ізраїлю, який включає безпеку кордону.

Але, як пишуть журналісти, очікується, що республіканці заблокують відповідний пакет і тоді лідер демократів перейде до “плану Б”.

“Минулого тижня Шумер заявив членам партії та Білому дому, що на випадок, якщо республіканці зірвуть двопартійну угоду про кордон й додаткову угоду, він підготував план використання пропозиції про перегляд, щоби змусити республіканців проголосувати”, — розповів помічник демократів у Сенаті.

The Hill пояснило, пропозиція про перегляд дозволила б Шумеру негайно вимагати другого голосування за законодавчий механізм для переміщення фінансування України, Ізраїлю та Індійсько-Тихоокеанського регіону.