Суспільство

Із Сектора Гази готують евакуацію українців, у списку 358 людей

1 Листопада 2023 11:07
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мзс, ізраїль

МЗС України та всі причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектора Гази. Мова йде про виїзд через КПП “Рафах” до Єгипту.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

“На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП “Рафах” МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців”, – повідомив Ніколенко.

Актуалізовано список бажаючих виїхати. Наразі їх 358 людей. Це — переважно жінки та діти.

“Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства. 

Працюємо, аби якнайшвидше вивезти наших людей. Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби”, – додав Ніколенко.


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