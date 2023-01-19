Із Броварів за кордон на лікування відправляють шістьох постраждалих

На лікування за кордон будуть доставлені 6 постраждалих в трагедії, що сталася 18 січня у Броварах.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

«Ми готуємо 6 пацієнтів з опікового центру, це діти і дорослі, для подальшого лікування за кордон. Буквально з перших годин після трагедії активно зголосилися опікові центри з Польщі, Австрії, Чехії та США”, – сказала Микичак.

Вона нагадала, що внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах 18 січня постраждали 25 людей, 11 з них – діти. Їх госпіталізували в міську лікарню Броварів, а також в опіковий центр Києва. Кілька пацієнтів отримали меддопомогу амбулаторно.

Наразі, за словами Микичак, станом на 19 січня ніхто з них не перебуває у важкому стані, всі госпіталізовані отримують лікування згідно з протоколами.

Як повідомлялося, 18 січня в Броварах на Київщині поряд із дитячим садком та житловим будинком упав гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. У Службі безпеки України назвали три основні версії падіння гелікоптера: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.