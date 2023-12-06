Політика

Італія вийшла з китайської ініціативи “Один пояс, один шлях”

6 Грудня 2023 21:30
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китай, італія

Уряд Джорджі Мелоні повідомив Китай про вихід Італії з ініціативи “Один пояс, один шлях” (BRI). Про це з посиланням на джерела 6 грудня написало агентство ANSA.

Рішення, на яке чекали принаймні з весни 2023 року, було доведено до відома Пекіна три дні тому, хоча жодна зі сторін не опублікувала офіційного повідомлення.

Італія приєдналася до ініціативи Китаю у 2019 році, коли прем’єр-міністром був Джузеппе Конте, ставши єдиною країною Великої сімки (G7) у цьому проєкті. Рішення Італії викликало роздратування у її союзників по ЄС та США.


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