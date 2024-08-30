Політика

Італія не дає Україні дозволу бити наданою зброєю по території РФ
30 Серпня 2024 08:46
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італія, зброя, україна
Прапор Італії / Depositphotos

Італія не дозволяє Києву використовувати надану нею зброю для ударів по території Росії.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Сorriere.

У середу, 29 серпня, Таяні прибув до Брюсселя для участі в неформальному засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу, де також був присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

Він заявив, що Італія не воює з Москвою, коментуючи прохання України дозволити удари наданою зброєю по території РФ.

“Кожна країна вирішує для себе. Ми відправили в основному оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може використовуватися на території Росії. Ми повторюємо, що ми не воюємо з Росією, НАТО не воює з Росією, тому Італія залишається на позиції використання нашої зброї на території України. Потім інші країни вирішать, як вважають за потрібне”, – сказав Таяні.


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