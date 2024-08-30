Італія не дає Україні дозволу бити наданою зброєю по території РФ

Італія не дозволяє Києву використовувати надану нею зброю для ударів по території Росії.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Сorriere.

У середу, 29 серпня, Таяні прибув до Брюсселя для участі в неформальному засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу, де також був присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він заявив, що Італія не воює з Москвою, коментуючи прохання України дозволити удари наданою зброєю по території РФ.

“Кожна країна вирішує для себе. Ми відправили в основному оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може використовуватися на території Росії. Ми повторюємо, що ми не воюємо з Росією, НАТО не воює з Росією, тому Італія залишається на позиції використання нашої зброї на території України. Потім інші країни вирішать, як вважають за потрібне”, – сказав Таяні.