Італія готується передати Україні другу батарею ППО SAMP/T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував передачу Україні другої батареї зенітних ракетних комплексів SAMP-T.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Італії.

“Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення», – заявив він.

Таяні зазначив, що Україна не просила більше, ніж Італія вже надає. До того ж країна не має британської та американської зброї, якої потребує Київ.

Міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати “значущу мирну конференцію” щодо України.