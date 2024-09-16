Політика

Італія готується передати Україні другу батарею ППО SAMP/T
16 Вересня 2024 20:10
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італія, ппо
Пускова установка зенітного ракетного комплексу SAMP/T / Фото: Міноборони Італії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував передачу Україні другої батареї зенітних ракетних комплексів SAMP-T.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Італії.

“Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення», – заявив він.

Таяні зазначив, що Україна не просила більше, ніж Італія вже надає. До того ж країна не має британської та американської зброї, якої потребує Київ.

Міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати “значущу мирну конференцію” щодо України.


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