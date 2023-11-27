Італійський дизайнер Джорджио Армані каже: «Дешева пара взуття — погана економія. Не заощаджуйте на головному: взуття — основа вашого гардеробу». І посперечатися з цим виразом, складно, адже італійське взуття в будь-якому образі, як жіночому, так і чоловічому, завжди привертає увагу, створює привабливий акцент і задає тон усьому вигляду.

Осінньо-зимовий сезон 2023-2024 дарує нові тренди жіночого і чоловічого взуття, з якими неодмінно варто познайомитися. Цього сезону яскраво виражений стиль 70-х років, елементи якого були втілені в ультра модному взутті з різними підошвами, платформою та підборами, трендовими матеріалами та декором. Усе це взуття можна знайти на віртуальних полицях інтернет-магазину Modoza.

Трендове хутряне оздоблення

З повною готовністю зустріти перші зимові морози допоможуть модні чоботи від LORIBLU з хутряним декором та оздобленням. Так, італійське взуття жіноче запропоновано з хутром назовні, яке може в деяких моделях повністю покривати зовнішню частину чобіт. Черевики на товстій підошві є надзвичайно практичною моделлю, яка підійде для прогулянки містом та вихідного дня за його межами.

Мегамодне взуття: грубі черевики

Майже жодна пара модного взуття майбутньої зими не обійдеться без грубої і товстої підошви. Починаючи з ботфортів і закінчуючи ботильйонами — практично всі сучасні моделі зимового взуття представлені з платформою, яка може бути зі стійким підбором чи на низькому ходу. Дуже стильно виглядає брендове жіноче взуття з тракторною підошвою та шнурівкою від ELISABETTA FRANCHI.

Осінньо-зимові кросівки Premiata

Нікуди не поділися з трендів осінньо-зимового взуття 2023-2024 модні кросівки PREMIATA. Особливо популярними є кросівки з принтованою підошвою. Необов’язково вибирати грубі кросівки, адже в магазині Modoza представлено багато лаконічних моделей.

Брендові оксфорди

Чоловіки, які мають повністю перебувати в офісі, відвідувати ділові зустрічі і загалом дотримуватися суворого дрес-коду, замислюються, з яким взуттям взимку поєднувати костюми. Їм на допомогу приходять оксфорди FABI. По суті, це класичні туфлі, які мають бути в гардеробі кожного чоловіка. Зимові модельки оксфордів відрізняються від звичайних більш товстою підошвою, яка не дає стопі замерзнути. Багато моделей, як наприклад FABI, містять внутрішній утеплювач — хутро.

Італійські черевики на шнурівці

Черевики на шнурівці BOSS — це саме та пара чоловічого зимового взуття, яке обирають більшість чоловіків! При цьому зимові чоловічі черевики на шнурівці можуть бути зовсім різними за стилем, як і їх власники: від лаконічних і класичних до спортивних або в дусі робітників.

Інтернет-магазин Modoza пропонує легкий і приємний онлайн-шопінг, який, на додачу, є доступним. Компанія пропонує більше 500 брендів, тому в каталозі можна знайти зимову пару взуття у будь-якому стилі — від кежуал до гламур. Задоволений покупець – це єдиний результат, який може задовольнити магазин Modoza, тому компанія пропонує:

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Широкий вибір моделей взуття на будь-який смак представлений на сайті Modoza. Магазин допоможе вам раз і назавжди вирішити взуттєву проблему. Адже, як кажуть: «Носи гарне взуття, і воно приведе тебе в добрі місця».