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IT-армія зупинила роботу основного провайдера російських банків, – Мінцифри
13 Червня 2024 19:00
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мінцифра, хакер
Ілюстративне фото / Getty Images

Хакери IT-армії України порушили роботу основного постачальника комунікацій російських банків “Мастертел”.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

“Вже кілька днів спостерігаються збої в роботі “Мастертел” — основного постачальника комунікацій російських банків. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.


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