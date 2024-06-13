IT-армія зупинила роботу основного провайдера російських банків, – Мінцифри

Хакери IT-армії України порушили роботу основного постачальника комунікацій російських банків “Мастертел”.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

“Вже кілька днів спостерігаються збої в роботі “Мастертел” — основного постачальника комунікацій російських банків. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.