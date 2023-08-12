Політика

ISW: ЗСУ досягли успіху на трьох ділянках фронту

12 Серпня 2023 09:45
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ISW, контрнаступ

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), напередодні, 11 серпня, українські війська досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області.

У щоденній доповіді вказується, що в ході контрнаступальних операцій прогрес досягнуто мінімум на трьох ділянках фронту.

Як зазначається у звіті ISW, геолокаційні дані за 11 серпня підтверджують, що підрозділи ЗСУ досягли північних околиць села Роботине на заході Запорізької області, проте стабільність та довжина зайнятих позицій поки що неясні.


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