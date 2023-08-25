ISW зробив прогноз щодо подальшої долі ПВК “Вагнер”

Після майже ймовірного вбивства президентом Росії Володимиром Путіним фінансиста ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, засновника ПВК “Вагнер” Дмитра Уткіна та керівника служби логістики та безпеки компанії Валерія Чекалова ПВК “Вагнер” припинить своє існування як квазінезалежна паралельна військова структура.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Смерть центрального керівництва ПВК “Вагнер” підриває здатність “вагнерівців” переломити наслідки кампанії Кремля і Міністерства оборони Росії, спрямованої на ослаблення, підпорядкування і знищення організації після збройного заколоту 24 червня”, — йдеться в аналітичному звіті.

За даними ISW, Міністерство оборони Росії створило приватні військові компанії , які вербують нинішніх і колишніх членів ПВК “Вагнер”, щоб контролювати операції “вагнерівців” за кордоном.

Російські джерела стверджують, що Кремль відмовився платити білоруському уряду за розгортання ПВК “Вагнер” в Білорусі, відзначили аналітики. Фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат, що змусило бійців ПВК “Вагнер” піти у відставку, зазначається в аналітичному звіті.

“Супутникові знімки від 1 і 23 серпня показують, що за попередній місяць ПВК “Вагнер” демонтувала майже третину наметів у своєму таборі в Целі (Осиповичі, Білорусь)”, — відзначили в ISW.

Спроби послабити ПВК “Вагнера” могли призвести до помітної втечі особового складу “вагнерівців” із контингенту в Білорусі, відзначили аналітики. В ISW також додали, що деякі провоєнні блогери заперечували заяви, що бійці ПВК “Вагнер” розбирають свій табір в Целі.

Український центр опору повідомив 23 серпня, що невстановлена кількість особового складу ПВК “Вагнер” в таборах у Білорусі почала підготовку до повернення в Росію після імовірної смерті Пригожина, відзначили аналітики.

Завдяки центральному керівництву ПВК “Вагнер” “вагнерівці” були на піку незалежності під час наступу на Бахмут. Керівники ПВК намагалися зберегти якусь подобу цієї незалежності після заколоту “групи Вагнера”, зазначається в аналітичному звіті. Ліквідація цього центрального керівництва, ймовірно, покладе край будь-яким можливостям, що залишилися у ПВК “Вагнер” для того, щоб діяти незалежно від російського Міністерства оборони.

“Залишається незрозумілим, чи має намір Кремль повністю розпустити ПВК “Вагнер”, чи планує відновити його як набагато меншу організацію, повністю підпорядковану Міністерству оборони Росії. Третій варіант — відновлення ПВК “Вагнер” як квазінезалежної організації під керівництвом нового лояльного до Кремля командира — можливий, але малоймовірний”, — йдеться в аналітичному звіті.