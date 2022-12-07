Політика

ISW: Українські війська просуваються у Харківській області

7 Грудня 2022 07:29
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ISW

У своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті американський Інститут вивчення війни (ISW) робить висновок, що Збройні сили України зуміли звільнити кілька населених пунктів у невеликій частині Харківської області, що залишається під контролем армії РФ. Тим часом російські військові, за оцінками ISW, досягли деяких не надто значних успіхів біля Бахмута, але поки що не змогли реалізувати своє основне завдання щодо оточення цього міста.

Американські експерти пишуть про бої під містом Сватове в Луганській області, у напрямку якого веде наступ українська армія. Цей важливий транспортний вузол став однією з головних цілей ЗСУ після визволення Харківської області.

З посиланням на дані українського Генерального штабу ISW повідомляє, що російські військові обстрілювали українські позиції близько трьох населених пунктів приблизно за 50 км від Сватового та за 15 км від міжнародного кордону, що свідчить про деяке просування української армії. Міністерство оборони Росії також мимоволі визнало, що українські військові взяли під контроль село Кислівка (розташоване за 25 км від Сватового), оскільки оголосило, що в ньому було вражено командний пункт ЗСУ, сказано у зведенні.

Про ситуацію під Бахмутом, де зараз тривають найзапекліші бої, у зведенні йдеться, що російські війська продовжують там наступ, але не змогли домогтися оточення міста. З посиланням на російські джерела ISW повідомляє про “незначні успіхи”, досягнуті тут армією РФ протягом 5 і 6 грудня.

Що ще сказано у зведенні ISW:

  • Кремль прямо спростував чутки про початок другої хвилі мобілізації, щоб спробувати впоратися зі зростаючим у суспільстві хвилею невдоволення призовом до армії. “Проте є кілька індикаторів на користь того, що Росія все-таки має намір провести другу хвилю мобілізації”, – повідомляє американський інститут.
  • Колишній міністр оборони “ДНР” Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) повернувся до “Телеграма” після майже двомісячної відсутності, пов’язаної із перебуванням в Україні. У перших постах він обрушився з різкою критикою на керівництво збройними силами РФ.
  • Ймовірно, російське керівництво проводить інформаційну операцію, намагаючись переконати населення у безпеці Керченського мосту, який нещодавно був пошкоджений внаслідок вибуху.

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