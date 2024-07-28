Політика

ISW: Сили оборони відновили втрачені позиції біля Торецька
28 Липня 2024 11:00
читать на русском →
ISW
Одна з будівель Торецька у Донецькій області. Липень 2024 / Фото із соцмереж

Російські війська продовжують наступальні дії на Сіверському напряму та біля Часового Яру, проте підтверджених успіхів у цих районах не досягли, йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни.

Зокрема, аналітики вказують на заяви російських «воєнкорів» про просування на захід від Калинівки, що на північ від Часового Яру, але ISW наразі не підтверджує, що російські війська діють на захід від каналу Сіверський-Донець – Донбас у місті.

«Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 27 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в північній частині Південного (на південний схід від Торецька)», – заявляє ISW.

Автори звіту також посилаються на заяви російських воєнкорів про просування в центрі Залізного, що на південний схід від Торецька, і в Північному, але Інститут не знайшов їм підтвердження. Водночас 26 і 27 липня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Торецька, Північного, Залізного, а також у районі Нью-Йорка.

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував 129 боєзіткнень за попередню добу, поміж іншого – 28 спроб вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районах Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
28 Липня 2024 14:05

Ракетні удари завдавалися по транспортному підприємству Харкова – прокуратура
28 Липня 2024 14:47

Швейцарія не буде перераховувати Україні доходи від заморожених російських активів
28 Липня 2024 12:40

Путін погрожує США відмовитися від мораторію на розміщення РСМД
28 Липня 2024 12:15

Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар по нафтобазі в Курській області
28 Липня 2024 12:02

З’являються подробиці розгрому бойовиків ПВК “Вагнер” на півночі Малі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки