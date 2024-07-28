ISW: Сили оборони відновили втрачені позиції біля Торецька

Російські війська продовжують наступальні дії на Сіверському напряму та біля Часового Яру, проте підтверджених успіхів у цих районах не досягли, йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни.

Зокрема, аналітики вказують на заяви російських «воєнкорів» про просування на захід від Калинівки, що на північ від Часового Яру, але ISW наразі не підтверджує, що російські війська діють на захід від каналу Сіверський-Донець – Донбас у місті.

«Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 27 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в північній частині Південного (на південний схід від Торецька)», – заявляє ISW.

Автори звіту також посилаються на заяви російських воєнкорів про просування в центрі Залізного, що на південний схід від Торецька, і в Північному, але Інститут не знайшов їм підтвердження. Водночас 26 і 27 липня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Торецька, Північного, Залізного, а також у районі Нью-Йорка.

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував 129 боєзіткнень за попередню добу, поміж іншого – 28 спроб вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районах Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.