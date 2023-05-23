Політика

ISW: Росіяни в районі Бахмута опинилися в небезпечному становищі

23 Травня 2023 08:25
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ISW, бахмут

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні зазначає, що російські збройні формування, взявши Бахмут, опинилися там у небезпечному становищі – але російська пропаганда та військові блогери майже не розповідають про це, а святкують перемогу.

Описавши суперечки росіян про те, кого і як треба нагороджувати за взяття Бахмута, аналітики ISW нагадують про фактичний стан справ, як він бачиться.

“Перебільшена увага до заяв про перемогу в Бахмуті відволікає увагу від того хиткого становища, в якому опинилися російські військові в Бахмуті і навколо нього […] Російські військові в Бахмуті перебувають у вразливому становищі особливо тому, що їх наступ у цьому районі, найімовірніше, видихся, а це дає українській армії можливість для нових контратак на вже ослаблені фланги у Бахмута”, – пише ISW.

Додатковий ризик для росіян, з точки зору ISW, становить і оголошене засновником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним виведення його частин із Бахмута в тил протягом кількох днів.

Міністерству оборони Росії у разі відходу “вагнерівців”, можливо, доведеться затикати цю ділянку погано навченими та екіпірованими звичайними частинами – такими ж, які щойно, у травні, відступали на флангах на північ і південь від міста.

При цьому в російському інформаційному просторі ця небезпека здебільшого ігнорується, пише ISW.


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