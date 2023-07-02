ISW: Росія називає великою перемогою удар по Антонівському мосту

Російські офіційні особи та блогери сприйняли заяви про перемогу над невеликою групою українських десантників, які закріпилися на лівому березі Дніпра, як велику перемогу російської армії, йдеться у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо напередодні заявив, що військовослужбовці угруповання військ «Дніпро» остаточно зачистили територію на лівому березі біля Антонівського мосту, раптово атакувавши з тилу. Він також перерахував усі підрозділи, які брали участь в операції, та заявив, що в українських сил більше немає «плацдарму» на лівому березі.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили ліквідували якусь українську диверсійну групу та показово нагородило військовослужбовців 80-ї арктичної мотострілецької бригади – підрозділи російської групи військ «Дніпро» – за знищення української військової техніки в Херсонській області. Міністерство також опублікувало інтерв’ю з командиром бригади, який заявив, що російська армія повністю «відновила свої колишні позиції щодо берегової лінії Дніпра та в його острівній частині».

При цьому відомство не надало жодних доказів того, що армії вдалося відновити контроль над прибережними районами в окупованій частині Херсонської області.

Численні похвали військовим за розгром невеликої групи українських десантників на лівому березі Дніпра може говорити про побоювання російського військового командування через можливу атаку України на окуповану частину Херсонської області, пишуть аналітики.

Ще одна версія — армія та влада відчайдушно хочуть відзвітувати про якусь перемогу після збройного заколоту ПВК «Вагнер».

Російські джерела раніше стверджували, що угрупування з близько 70 українських військовослужбовців займало позиції біля східного прольоту Антонівського мосту і що військове командування російської групи військ «Дніпро» послідовно наказувало ліквідувати український «плацдарм», незважаючи на значні втрати в особовому складі та техніці. 30 червня російські військові завдали удару по прольоту Антонівського мосту балістичною ракетою «Іскандер».