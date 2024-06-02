ISW: Росія може розпочати наступ на Золочівському напрямку

Російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 1 червня заявив, що українські чиновники стурбовані можливою активізацією російських військ на Золочівському напрямку та що Україна стежить за поведінкою росіян у цьому районі.

Президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські війська готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, що може дозволити російським військам розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку.

“Російське зосередження поблизу Золочівського напрямку та можливі наступальні дії в цьому районі, ймовірно, мають на меті подальше закріплення та перетягування українських сил на ширший фронт у північній частині Харківської області”, – вважають аналітики.

Далі вони зазначають, що рішення Байдена обмежити удари по Росії прикордонною зоною не змусить Москву відмовитися від наступу на півночі України.

Експерти вважають, що рішення США “двозначне” і “упускає можливість стримати подальші наступальні зусилля Росії через кордон на північ України”.

Угруповання РФ у цьому районі буде і далі нарощуватися, вважає ISW, і російські війська “готуються до неминучих транскордонних операцій”, зокрема за межами Харківської області.

“Кремль може ухвалити рішення про початок наступальних операцій у різних прикордонних областях України”, – йдеться у зведенні ISW.

А це “вимагатиме від українських сил перерозподілу наявних ресурсів для стримування або захисту від наступальних операцій”, оголюючи інші ділянки фронту.