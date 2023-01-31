ISW: Росія готується до нового наступу в Україні

Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до нового наступу в Україні, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому зведенні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів, а російський президент Володимир Путін зберігає свої максималістські цілі щодо України.

Столтенберг зазначив, що Росія може мобілізувати до 200 тисяч осіб і продовжує купувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними режимами, такими як Іран та КНДР.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що російські війська посилюють угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу, і зазначив, що російським військам доведеться розпочати наступ через зростаючий внутрішній тиск.

Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські сили створюють умови для початку наступу на Луганщині найближчими місяцями.

Російські “військори” також продовжують вказувати на те, що в російському інформаційному просторі створюються передумови для нового наступу.