ISW: Російські війська захопили Архангельське і контролюють Керамік і Новокалинове

Окупаційні війська Росії у ніч проти 4 травня тактично просунулися на північний захід від Авдіївки, біля селища Архангельське, після відступу з цього району Сил оборони України. ЗСУ відступають у Донецькій області, щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Військовий блогер РФ оприлюднив відео, де бійці російського батальйону “Лавіна” 132-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус “ДНР”) піднімають прапор у селищі Архангельське. ISW встановила географічну прив’язку цього відеозапису до північної частини населеного пункту. Оприлюднені 4 травня додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на східній околиці Архангельського.

“Захоплення Росією цього селища також вказує на те, що російські війська, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове (на південному сході від Архангельського). На опублікованих 3 травня геолокаційних відеозаписах видно, що Збройні сили України відходять з північної частини Архангельського, а російські військові блогери стверджують, що російські війська зайшли до селища в ніч від 3 на 4 травня після відходу українських військ”, – пишуть аналітики ISW.

Російський військовий блогер також стверджував, що війська РФ проводили наступальні операції для захоплення Архангельського в кілька етапів: тиждень тому російські війська наступали з Очеретиного, а 3 травня російські війська з Кераміка (на схід від Очеретиного) захопили селище.

“Українські війська, можливо, вирішили обміняти простір на час, в очікуванні на прибуття масштабної допомоги від США на фронт найближчими тижнями – це рішення для недостатньо забезпечених ресурсами сил, які можуть оточити з флангу. Водночас, російські війська інтенсифікують наступальні операції, оскільки намагаються скористатися обмеженим часовим вікном до прибуття західної військової допомоги. Війська РФ найближчим часом можуть здійснити подальші тактичні кроки у цьому напрямку”, – йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що росіяни вирішили використати зону, де вони, найімовірніше, отримають тактичні переваги у найближчому майбутньому. Однак незрозуміло, чи будуть вони продовжувати рух на північ до Торецька, чи повернуться до свого попереднього фокусування на Покровську на північному заході.

В ISW додали, що російські війська вже перекинули на лінію фронту на північний захід від Авдіївки приблизно дивізійну силу (переважно чотири бригади Центрального військового округу – ЦВО) та продовжують перекидати до цього району додаткові сили.