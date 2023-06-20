Політика

ISW: Російські війська домоглися успіхів біля Куп’янська і продовжили атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна

20 Червня 2023 07:25
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ISW

Українські сили вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і 19 червня домоглися успіхів, тим часом Росія перекидає частину військ із Херсонської області на запорізький і бахмутський напрямки, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Частково цю інформацію підтверджують воєнкори РФ. Вони зазначають, що 19 червня українські війська продовжували атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута, а також просунулися біля Краснополівки (бл. 12 км на північний схід від Бахмута).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за останній тиждень українські війська на таврійському (запорізькому) напрямку просунулися до семи км і звільнили 113 кв. км території, зокрема вісім населених пунктів на заході Донецької та Запорізької областей.

Також за даними російських блогерів, пише ISW, українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області. Кадри з геолокацією, опубліковані 19 червня, підтверджують, що українські війська звільнили П’ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

Водночас міністерство оборони Великої Британії оцінило 19 червня, що Росія, ймовірно, перекинула значні частини Дніпровського угруповання військ з лівобережжя Херсонської області на запорізький і бахмутський напрямки для реагування на українські контрнаступальні дії за останні 10 днів.

Однак, основні зусилля РФ кидає на Луганську і Донецьку області, вважають аналітики ISW

“Російські війська домоглися успіхів біля Куп’янська і 19 червня продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. На кадрах із геолокацією, опублікованих 19 червня, видно, що російські війська просунулися в північну частину Вільшан (приблизно за 15 км на північний схід від Куп’янська) у невстановлену дату”, – йдеться в огляді.

Водночас Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції у н. п. Новоселівське (15 км на північний захід від Сватове), Ямполівка (17 км на захід від Кремінної), Торське (14 км на захід від Кремінної), на захід від н. п. Діброва (5 км на південний захід від Кремінної), Григорівка (10 км на південь від Кремінної) і Спірне (25 км на південь від Кремінної).


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