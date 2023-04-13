ISW: Російські націоналісти несуть свою ідеологію на окуповані території

Кампанія з русифікації, яку проводить Кремль на окупованих територіях України, б’є бумерангом по самій РФ, посилюючи в ній позиції радикальних націоналістів, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму регулярному аналітичному огляді.

Російські націоналісти, зазначають аналітики інституту, проектують ксенофобську ідеологію, що лежить в основі спроби русифікації України, також і на етнічні меншини всередині Росії.

У підкріплення цієї тези ISW наводить кілька прикладів. Один з них – репост екс-“міністром оборони” “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрілковим) у Telegram критичного посту російського блогера про повернення 104 адміністративно-територіальним одиницям республіки Тива споконвічних назв, що відповідають правилам тувинської топоніміки. У названому пості це оцінюється як “перевірка меж дозволеного”. Інший приклад зі зведення інституту – відео, що поширилося 12 квітня в соцмережах, на якому група чоловіків піднімає руки в нацистському привітанні і, скандуючи “Росія для росіян”, проходить, імовірно, повз адміністративні будівлі в Уфі.

“Така динаміка наростатиме в міру продовження війни і триватиме після неї, проникаючи у внутрішній простір Росії на довгі роки”, – вважають аналітики ISW.