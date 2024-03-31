Політика

ISW: РФ взяла на озброєння українську тактику боротьби з БПЛА

31 Березня 2024 09:15
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ISW
Працює мобільна вогнева група Сил оборони України / Фото Генштаб ЗСУ

Росія формує мобільні вогневі групи для відбиття атак українських безпілотників, але, за припущеннями американських аналітиків, найближчим часом їм буде важко розмістити ці групи в необхідному масштабі.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

“Російські військові джерела заявили, що вони формують мобільні вогневі групи в складі невизначених загальновійськових армій і армій ВПС і протиповітряної оборони для боротьби з безпілотниками та озброять ці групи тепловізорами, системи радіоелектронної боротьби і кулемети, встановлені на пікапах”, – цитує ISW російське ЗМІ “Известия”.

Російське видання пише, що РФ стикається із загрозами українських безпілотників як в окупованій Україні, так і в Росії на нафтопереробних заводах та іншій критично важливій інфраструктурі.

“Незрозуміло, чи зможуть ці мобільні групи захистити ту територію, на яку націлені українські безпілотники”, – вважають у ISW.

Зазначається, що опис російських мобільних вогневих груп схожий на українські тактичні мобільні вогневі групи, які Україна почала масово розгортати навесні 2023 року для захисту від звичайних ударів російських БПЛА “Шахед-136/131”.

“Формування мобільних вогневих груп свідчить про те, що Росія може бути не в змозі розгорнути звичайні системи протиповітряної оборони, такі як “Панцир-С1″ або системи С-300/400, на всіх критичних об’єктах на заході Росії. Схоже, російським військам важко правильно розгорнути системи протиповітряної оборони малої дальності вздовж очікуваних векторів польоту українських безпілотників, а російські військові, ймовірно, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі у РФ”, – підкреслили аналітики Інституту вивчення війни.


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