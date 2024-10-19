ISW: Путін не зацікавлений у справедливих переговорах з Україною

Президент Росії Володимир Путін продовжує демонструвати свою незацікавленість у конструктивних мирних переговорах з Україною, використовуючи майбутній саміт БРІКС для легітимізації інформаційних операцій Кремля, які неправдиво зображують Україну як таку, що не бажає вести переговори.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

18 жовтня Путін зустрівся в Москві з керівниками ЗМІ з країн-членів БРІКС і заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але пізніше заперечив, що Росія «готова продовжувати цю боротьбу» і що «перемога буде за нами».

«Заяви Путіна від 18 жовтня – останні в серії суперечливих заяв Путіна та інших високопосадовців кремлівських чиновників, які намагаються представити Росію готовою до переговорів і водночас дають зрозуміти, що Кремль не бажає приймати умови, які не означають капітуляції та знищення України», – вважають в ISW.

Путін також заявив, що Росії необхідно створити умови для міцного миру, і помилково представив Україну як державу-агресора у війні, вказавши далі, що ці умови рівнозначні усуненню здатності України захищатися від можливої майбутньої російської агресії.

«Путін використав зустріч для просування альтернативних мирних планів Бразилії та Китаю, ключові принципи яких сприяють Росії. ISW продовжує вважати, що Кремль не зацікавлений у чесних мирних переговорах з Україною, і що Кремль використовує концепцію «мирних планів» або «переговорів» тільки для того, щоб спонукати Захід чинити тиск на Україну і примусити її піти на попереджувальні поступки щодо суверенітету і територіальної цілісності України», – ідеться у звіті ISW.