ISW: Припинення допомоги США може змінити баланс війни на користь Кремля

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що українські війська за підтримки США завдають значних втрат російським силам, стримуючи їхні наступи. Це, поряд із викликами, які постануть перед Росією у 2025 році, дає Сполученим Штатам можливість чинити тиск на Кремль під час мирних переговорів.

Аналітики ISW наголошують, що припинення американської військової допомоги лише підштовхне президента Росії Володимира Путіна до продовження агресії, посилення вимог та віри у можливість досягнення перемоги. Досвід показує, що затримки або скорочення допомоги призводять до посилення російських наступальних дій.

Українські війська активно використовують західні системи озброєння, зокрема комплекси Patriot, HIMARS та ATACMS, для відбиття російських атак, знищення логістичних маршрутів противника та послаблення його оборонно-промислового комплексу. Це сповільнює російський наступ і підриває зусилля Москви щодо збереження економічної та внутрішньої стабільності.

Водночас, припинення американської допомоги може змінити баланс війни на користь Росії. Кремль використає це для захоплення нових територій в Україні та виснаження підтримки з боку Європи. Це також зміцнить впевненість Путіна у можливості встановлення контролю над Україною та іншими пострадянськими країнами, включно з членами НАТО.

Крім того, скорочення допомоги Україні може підірвати вплив США у світі. Росія, Китай, Іран та Північна Корея намагаються послабити міжнародну позицію Вашингтона та тестують межі його зобов’язань перед союзниками в Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Якщо США припинять підтримку України, ці країни можуть сприйняти це як ознаку слабкості та сигнал до подальшої агресії.

ISW також зазначає, що саме Путін, а не Володимир Зеленський, залишається головною перешкодою для мирної угоди. Президент України неодноразово заявляв про готовність до переговорів, зокрема щодо територій, членства в НАТО та навіть власного політичного майбутнього, аби досягти справедливого миру. Натомість Кремль наполягає на повній капітуляції України, встановленні проросійського уряду та її демілітаризації.

Росія також веде інформаційну кампанію, намагаючись підірвати довіру Заходу до України. Зокрема, Кремль поширює наратив про нібито «перемогу» Росії, аби знизити мотивацію партнерів продовжувати військову підтримку Києва.

Попри це, європейські країни зберігають курс на підтримку України. 2 березня у Лондоні відбудеться саміт із питань оборони України, у якому візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також очікується присутність генерального секретаря НАТО Марка Рютте, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти.