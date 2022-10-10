ISW: прихильники продовження війни критикують Путіна за невдачі

Підрив Кримського мосту у поєднанні з недавніми невдачами російських військових та “частковою мобілізацією” спровокували пряму критику президента Росії Володимира Путіна з боку представників націоналістичної спільноти, налаштованих на продовження війни. Про це пишуть у черговому зведенні експерти американського Інституту Війни (ISW).

Ця критика, яку можна вважати безпрецедентною, свідчить про зростаючі сумніви щодо здатності російського президента виконати заявлену мету “денацифікації” України і може підірвати привабливість Путіна серед його основного електорату.

Заявлені Путіним цілі вторгнення, яке він розпочав 24 лютого, знайшли глибокий відгук у націоналістичній спільноті, яка дотримується ідеології історичної та культурної переваги Росії та її права на контроль над територіями колишнього Радянського Союзу та Російської імперії.

Проте останні військові невдачі змусили деяких військових блогерів та експертів сумніватися у прихильності Путіна до цієї ідеології, а деякі з них навіть звинуватили його в нездатності відстоювати цю ідеологію ще до повномасштабного вторгнення у лютому, зазначають аналітики ISW.