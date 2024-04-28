ISW прогнозує для Росії “значні тактичні переваги в найближчі тижні”

Російські війська, ймовірно, отримають значні тактичні переваги в найближчі тижні, поки Україна чекає на безпекову допомогу від США, але навряд чи зможуть розгромити українську оборону.

Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивччення війни (ISW).

Видання Politico повідомило 26 квітня, що президент України Володимир Зеленський у грудні 2023 року заявив спікеру Палати представників США Майку Джонсону, що українські війська зможуть «протриматися» до березня або квітня 2024 року без додаткової допомоги США у сфері безпеки, вказує ISW.

Прибуття американської допомоги на фронт у найближчі тижні дозволить українським військам вирішити поточні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і призупинити російські наступальні операції, а російські війська, як видається, активізують зусилля з дестабілізації української оборони і намагатимуться закріпитися до прибуття американської допомоги.

Два офіцери української розвідки повідомили Financial Times, що російські війська мають на меті використати поточні наступальні операції та ракетні удари по Україні для підготовки поля бою для очікуваної широкомасштабної російської наступальної операції наприкінці травня або в червні.

Financial Times повідомила, що західний чиновник заявив, що російські війська можуть здійснити подальші «тактичні прориви» протягом наступних тижнів, але не «захоплять» Україну.

“Російські війська мають можливість досягти значних тактичних успіхів в районі Авдіївки та переслідувати оперативно важливу мету із захопленням Часів Яру; але жодне з цих зусиль навряд чи переросте в оперативно важливе проникнення в найближчій перспективі, не кажучи вже про те, щоб спричинити крах української оборонної лінії в Донецькій області”, – зазначено в доповіді ISW.