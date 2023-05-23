Суспільство

ISW про російську реакцію на події в Бєлгородській області: “Паніка та неузгодженість”

23 Травня 2023 07:34
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білгород

У російському інформаційному середовищі немає однозначної реакції на події, що сталися 22 травня в Бєлгородській області, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Офіційно губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков оголосив про початок «контртерористичної операції». У соцмережах зʼявилися кадри які нібито демонструють офіційну евакуацію з Грайворонського району. Натомість МНС Бєлгородської області повідомило, що не оголошувало про евакуацію, і припустило, що деякі особи, можливо, залишають територію за власним бажанням.

Тим часом російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня «панікою, фракційністю та неузгодженістю», йдеться в аналізі ISW.

«Деякі мілітарі-блогери фіксуючи, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії» (ці структури взяли на себе відповідальність за атаку) складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на ГУР.

Кілька з цих блогерів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

Колишній російський офіцер та ультранаціоналіст Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії», – вказують експерти ISW.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков удень 22 травня стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У мережі також були повідомлення, що в цьому російському регіоні лунала повітряна тривога.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про ситуацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ поінформований про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів».


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