ISW: Поїздкою до Ростова Путін хотів підтримати Герасимова

Поїздка президента Росії Володимира Путіна в Ростов-на-Дону, цілком імовірно, мала на меті показати, що Путін продовжує підтримувати начальника Генштабу Валерія Герасимова та його групу командирів, хоча ці командири не змогли ні зупинити заколот ПВК “Вагнер”, ні досягти тих військових цілей, які поставив перед ними Путін.

Таку думку містить черговий аналітичний огляд, підготовлений американським Інститутом вивчення війни (ISW).

Путін зустрівся з генералом Валерієм Герасимовим та вищим офіцерським складом у штабі Південного військового округу в Ростові 19 серпня – майже через два місяці після заколоту, під час якого ПВК “Вагнер” у ніч на 24 червня захопила цей штаб.

Аналітики ISW нагадують, що Путін рідко їздить до районів, пов’язаних з війною РФ в Україні: так, у квітні цього року він відвідав Херсонську та Луганську області, а у березні – Маріуполь.