Політика

ISW: Поїздкою до Ростова Путін хотів підтримати Герасимова

20 Серпня 2023 10:42
читать на русском →
ISW

Поїздка президента Росії Володимира Путіна в Ростов-на-Дону, цілком імовірно, мала на меті показати, що Путін продовжує підтримувати начальника Генштабу Валерія Герасимова та його групу командирів, хоча ці командири не змогли ні зупинити заколот ПВК “Вагнер”, ні досягти тих військових цілей, які поставив перед ними Путін.

Таку думку містить черговий аналітичний огляд, підготовлений американським Інститутом вивчення війни (ISW).

Путін зустрівся з генералом Валерієм Герасимовим та вищим офіцерським складом у штабі Південного військового округу в Ростові 19 серпня – майже через два місяці після заколоту, під час якого ПВК “Вагнер” у ніч на 24 червня захопила цей штаб.

Аналітики ISW нагадують, що Путін рідко їздить до районів, пов’язаних з війною РФ в Україні: так, у квітні цього року він відвідав Херсонську та Луганську області, а у березні – Маріуполь.


Теги:
Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Серпня 2023 09:43

Українські пілоти, інженери та техніки розпочали навчання на F-16 – Резніков
20 Серпня 2023 09:15

Британська розвідка вважає удари в глибину Росії “стратегічно важливими”
20 Серпня 2023 08:42

Зранку російська армія обстріляла Куп’янськ: поранено цивільного
20 Серпня 2023 08:30

За добу знищено 460 окупантів, 33 артсистеми і 22 БПЛА
20 Серпня 2023 08:19

Курськ та Москву атакували безпілотники
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
усі думки