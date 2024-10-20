ISW: Після початку Курської операції частота обміну військовополоненими зросла

Росія почала частіше здійснювати обміни військовополонених з Україною після того, як ЗСУ взяли під контроль частини Курської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті згадали про обмін полоненими у форматі “один на один”, що відбувся днями і став четвертим від початку операції ЗСУ в Курській області 6 серпня 2024 року.

Аналітики ISW звернули увагу на той факт, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією суттєво зросла.

Так, під час попередніх трьох обмінів, сторони обміняли загалом по 267 військовополонених. У період від 1 січня до 6 серпня 2024 року, Росія та Україна здійснили лише три обміни полоненими.

“ISW продовжує оцінювати, що українське вторгнення до Курської області, ймовірно, все більше стимулює Росію до участі в обмінах полоненими”, – йдеться у звіті.