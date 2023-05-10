ISW: Парад підтвердив тезу про деградацію російських збройних сил

Росія може намагатися завдавати майже щоденних серій ракетних ударів по Україні, щоб зобразити себе стримуючим потенційний український контрнаступ, йдеться в черговому бюлетені американського Інституту вивчення війни (ISW).

Проте зниження ефективності ударів РФ, ймовірно, не суттєво обмежуватиме дії Києва, зазначають аналітики.

За їхніми даними, армія РФ продовжує ракетні удари, але в менших масштабах, аніж під час обстрілів об’єктів критичної інфраструктури України. Така поведінка може вказувати на те, що російські сили більше зосереджені на підтримці регулярних серій ракетних ударів, ніж фактичної ефективності ударів, підкреслюють експерти ISW.

Крім того, на думку аналітиків, Путін спробував використати святкування Дня Перемоги для згуртування партнерів із СНД, багато з яких прагнули зменшити свою залежність від Кремля з лютого 2022 року.

Цього року на парад приїхали лідери Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Путін підкреслив важливість їхньої участі у цьому заході та повторив шаблонну риторику Кремля про те, що Росія прагне багатополярного світового порядку.

У своєму виступі на параді Путін також повторив існуючі наративи про підготовку до затяжної війни і знову представив Росію як таку, що успішно протистоїть Заходу.

На відміну від лідерів СНД, інші незахідні держави відкинули спроби Кремля створити антизахідну коаліцію, насамперед це стосується Китаю, який дедалі більше віддаляється від Росії, пишуть експерти.

ISW раніше оцінював, що деградація російської військової могутності в Україні, ймовірно, зробила ці зусилля ще менш привабливими для інших держав, а кількість та склад військової техніки на вчорашньому параді лише підтвердили тезу про деградацію російських збройних сил.