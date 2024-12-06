ISW: осінні втрати РФ склали 53 солдати на кожен квадратний кілометр захопленої землі

Російська армія втратила близько 125 800 військових протягом осені 2024 року.

Динаміку російських втрат проаналізував у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Протягом активних бойових дій у вересні, жовтні та листопаді російські війська захопили 2356 кв. км української території, втрачаючи при цьому близько 53 солдатів на кожен квадратний кілометр.

“Кремль продовжує нести великі втрати в особовому складі, щоб досягти тактичного просування в західній частині Донецької області, використовуючи ресурси, які забезпечує середньострокова стабільність російської економіки”, – зазначають аналітики ISW.

Згідно з геолокаційними даними, у листопаді російські війська захоплювали в середньому 27,96 кв. км території на день, загалом захопивши 839 кв. км в Україні та Курській області. Раніше ISW повідомляв, що у вересні та жовтні російські втрати склали близько 80 110 військових за 1517 кв. км окупованих територій.

“Росія, ймовірно, не зможе підтримувати такий рівень втрат у середньостроковій перспективі через обмежений резерв робочої сили. Подальша військова допомога Україні з боку Заходу залишається критично важливою для збереження високих втрат російських сил”, – підкреслили в ISW.