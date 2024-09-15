Політика

ISW: Операція ЗСУ на Курщині вимагатиме подальших передислокацій сил РФ
15 Вересня 2024 10:38
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ISW
413 ОББС спільно з 78 ОДШП поблизу понтонної переправи росіян на річці Сейм знищив новітню систему дистанційного мінування «Земледелие» / Скріншот відео

Операція українських військ у Курській області Росії вимагатиме від РФ додаткових передислокацій сил з України, заявив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Українські офіційні особи й джерела вказали, що наступ України в Курській області спонукав російську владу збільшити чисельність російського угруповання сил цьому регіоні більш ніж у три рази… Повідомлення про зростання чисельності російського угруповання в Курській області відображають те, як оперативний тиск, спричинений операцією ЗСУ, змусив російське військове командування передислокувати елементи з України до Курської області й направити новосформовані сили з Росії в цей район замість лінії фронту в Україні. Російська контрнаступальна операція з повернення території, захопленої українськими військами на Курщині, дуже ймовірно, вимагатиме навіть більше живої сили й техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому районі, а, отже, додаткових російських передислокацій із України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, аналітики зауважують, що український наступ у Курській області стимулював Росію до проведення нових обмінів військовополоненими.

«Україна і Росія провели обмін військовополоненими 14 вересня – третій із моменту української операції в Курській області, яка, схоже, збільшила стимули для Росії брати участь в обмінах військовополоненими. Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що наступ у Курській області посилив переговорну позицію України щодо обмінів військовополоненими з Росією після того, як Кремль постійно відкидав спроби України домовитися про обміни», – заявили в ISW.

«Частота обмінів військовополоненими між Україною і Росією значно зросла після українського наступу в Курській області 6 серпня, дві сторони обміняли загалом 267 військовополонених кожна в трьох окремих обмінах. З 1 січня по 6 серпня 2024 року Росія й Україна провели лише три інші обміни військовополоненими, що охопили приблизно 405 українських і 423 російських військовополонених», – додали у звіті.

Аналітики зазначили, що українські війська продовжують наступальні операції в Курській області РФ, зокрема просування в Глушковському районі й на північ від Суджі.


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