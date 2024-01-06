ISW: Окупанти мають сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку

Російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська. Як прогнозують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), це може статися у найближчі тижні.

“Схоже, що російські війська мають сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку (район Харківсько-Луганської області) з наміром досягти територіальних здобутків у районах, які є більш значущими в оперативному відношенні, ніж інші райони, які зараз намагаються захопити російські війська”, – йдеться у доповіді ISW.

Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп’янськ і Борову (35 км на захід від Сватового) протягом зими 2024 року. Захоплення Росією цих міст, ймовірно, змусило б українські сили залишити східний берег річки Оскіл у Харківській області та створило умови для майбутніх наступальних операцій Росії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

“Темп російських операцій на Куп’янському напрямку та очевидна конфігурація російських сил в окупованих Луганській і Харківській областях загалом не вказує на загрозу наступальних зусиль Росії по всій лінії Куп’янськ-Лиман. Ймовірно, вважають експерти, російські війська не накопичили достатньо сил у Бєлгородській області, щоб підтримувати початок широкомасштабних наступальних операцій в інших частинах північної чи північно-східної Харківської області.