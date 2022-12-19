ISW: Москва, можливо, готує зимовий наступ, але він навряд чи буде вдалим

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в останньому зі своїх щоденних зведень-аналізів висловлює припущення, що показ останніми днями по російському телебаченню поїздок і нарад військового і політичного керівництва Росії, а також запланована на понеділок зустріч Путіна і Лукашенка свідчать про підготовку Москвою якихось рішучих дій на фронті протягом найближчих місяців – але ці дії навряд чи будуть успішними.

ISW вважає, що показ в останні два дні наради президента Росії Володимира Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу, начальником генштабу Валерієм Герасимовим та командувачем російських сил в Україні Сергієм Суровікіним, а також поїздки Шойгу до Південного військового округу – це відповідь на претензії та критику російських військових блогерів-ультранаціоналістів, але не лише.

“Наполегливі спроби російських військових чиновників показати, що вони беруть активну участь у плануванні військових дій і контролюють їх, особливо за відсутності перемог в Україні, можуть означати, що Росія готується в найближчі місяці відновити наступ в Україні”, – пишуть аналітики ISW.

Ознаки підготовки такого наступу вони бачать і в зустрічі Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка, що відбудеться в понеділок: американські експерти слідом за численними східноєвропейськими колегами припускають, що Путін знову схилятиме Лукашенка до більш активної участі у війні.

Однак чи буде здатна російська армія на успішний наступ найближчим часом – із цього приводу у ISW зберігаються великі сумніви.

Мобілізовані резервісти та призовники, на думку експертів, найближчими місяцями ще не навчаться воювати досить добре, щоб проводити швидкі та успішні операції. До того ж у Росії не вистачає танків, артилерії та далекобійної зброї, і цю проблему навряд чи буде вирішено вже цієї зими.

“Путін все одно може віддати наказ про великі наступальні операції вже взимку, але важливо не переоцінювати здатність російських чи сполучених російсько-білоруських сил успішно проводити такі операції”, – пише ISW.

Крім того, за оцінкою американських аналітиків, Лукашенко навряд чи погодиться надіслати свою армію в Україну.