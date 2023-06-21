Політика

ISW: Міноборони РФ зробило висновки з інформаційних провалів

21 Червня 2023 07:11
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ISW

Міністерство оборони РФ до певної міри адаптувалося до інформаційного колапсу під час більш ранніх наступальних дій України і отримало з нього уроки, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

На думку експертів, той факт, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу публічно та відносно спокійно обговорив контрнаступ на колегії відомства (навіть незважаючи на типове заперечення українських успіхів), є помітним відходом від нездатності РФ підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи у Харківській та Херсонській областях 2022 року і “паніки в російському інформаційному просторі”, що виникла внаслідок цього, констатують експерти.

В огляді наголошується, що українські війська провели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту 20 червня.

“Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики, що свідчить про те, що МО зробило висновки зі своїх попередніх помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів”, – вважають аналітики.

У звіті інституту нагадують, що Шойгу виступив перед колегією Міноборони 20 червня і розпочав свою промову з обговорення українських контрнаступних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Також військові експерти додають, що 5 червня Шойгу заявив, що контрнаступ розпочався 4 червня, що збігається з попередньою оцінкою ISW щодо дати початку контрнаступу.

І зазначають: Шойгу також заявив, що українські війська здійснили 263 атаки на російські позиції з 4 червня, але заперечує, що українські війська досягли успіху на будь-якій ділянці фронту, всупереч наявним у відкритому доступі геолокаційним доказам просування українських військ.


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