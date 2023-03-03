Політика

ISW: Кремль, схоже, стурбований втратою важелів впливу на Сербію

3 Березня 2023 07:23
26
читать на русском →
ISW

Російська влада, схоже, стурбована зростаючою втратою важелів впливу на Сербію, яку Росія багато років намагалася інтегрувати в свою сферу впливу, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 2 березня заявила, що повідомлення про таємну передачу сербською владою Україні боєприпасів до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) викликають «найглибше занепокоєння».

«Пов’язаний із державою російський агрегатор новин Mash 27 лютого заявив, що сербська оборонна компанія Krusik поставила в Україну понад 3500 реактивних снарядів РСЗВ «Град», але додав, що незрозуміло, чи Krusik знав, що Україна була кінцевим покупцем ракет. Водночас фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин відповів на скаргу президента Сербії Александара Вучича про те, що його ПВК набирає бійців у Сербії. Пригожин заявив, що в 2023 році серби не служили у ПВК, і охарактеризував реакцію Вучича як «марну істерику», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважують, що скарги на спроби «Вагнера» вербувати бойовиків у Сербії є одним із факторів можливого перегляду Вучичем тісних зв’язків Сербії з Росією.

За неофіційними даними, в Сербії тимчасовий притулок знайшли кілька десятків тисяч росіян, переважно осіб молодшого віку. Вони тут вільно займаються бізнесом, оскільки проти компаній зареєстрованих у Сербії не запроваджують міжнародні санкції.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Березня 2023 07:54
25

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
3 Березня 2023 07:05
10

Independent: Україна використовує мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих
3 Березня 2023 06:51
16

Сили оборони збили штурмовик, гвинтокрил та 7 БПЛА окупантів
2 Березня 2023 19:12
64

Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: 10 людей вважаються зниклими безвісти
2 Березня 2023 18:45
66

Сили оброни відбили атаки ворога на Бахмут та уразили склад з боєприпасами, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
усі думки