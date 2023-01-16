Політика

ISW: Кремль готується до “рішучих стратегічних дій”

16 Січня 2023 07:40
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ISW

Кремль, ймовірно, готується до “рішучих стратегічних дій” протягом наступних 6 місяців, щоб повернути ініціативу та покласти край низці оперативних успіхів України, йдеться в новому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики бачать кілька варіантів таких дій, які не виключають один одного. Так, армія РФ може спробувати провести великий наступ у районі Луганської області, вважають експерти ISW. Водночас російські війська навряд чи проводитимуть наступ у Херсонській чи Запорізькій областях і швидше віддадуть пріоритет оборонним операціям у цих регіонах, зазначають аналітики.

Ще однією “рішучою стратегічною дією” автори огляду називають можливу спробу російської сторони відбити український контрнаступ та позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину її механізованих сил. Це може дозволити російським військовим розвинути контрнаступ, додають експерти ISW.

При цьому наступ армії РФ на північ України наразі залишається малоймовірним, вважають аналітики. За їхніми словами, на даний момент немає доказів того, що російські сили у Білорусі створили структури управління та контролю, необхідні для оперативної ударної групи. Проте Кремль, ймовірно, розширить російську військову присутність у Білорусі перед запланованими навчаннями “Захід-2023” та “Щит Союзу-2023”, наголошують автори огляду.


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