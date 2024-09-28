ISW: користь від дозволу Україні бити вглиб РФ може перевищити ризики

Користь від дозволу Україні використовувати надану Заходом зброю для ударів вглиб Росії може переважити ризики російської помсти більше, ніж зараз розглядають західні політики, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW проаналізували повідомлення видання The New York Times, яке, посилаючись на неназваних американських чиновників, написало про побоювання американської розвідки щодо того, що Росія може вжити серйозних заходів у відповідь, якщо США та їхні союзники дозволять Україні завдавати ударів углиб російської території західною зброєю.

NYT пише, що в оцінці розвідки зазначається, що Росія, ймовірно, відповість більшою силою проти США і їхніх союзників, можливо, шляхом прихованих нападів на американські та європейські стратегічні об’єкти і військові бази в Європі, якщо Захід дозволить Україні використовувати західні системи для ураження об’єктів у РФ.

«Кремль проводив таємні операції проти західних держав задовго до нинішніх дебатів щодо використання Україною зброї, наданої Заходом, для ударів по Росії, і може планувати посилити ці операції незалежно від рішення Заходу, оскільки ці операції підтримують інші цілі Кремля щодо дестабілізації європейських країн і підриву військової готовності НАТО», – йдеться в повідомленні.

В ISW наголошують, що російські війська все ще вигідно почуваються на території в зоні дії систем, наданих Заходом, для подальших наступальних операцій Росії проти України, і що західні політики зберігають повноваження ухвалювати рішення для зміни ситуації й ускладнення військових зусиль Росії.

«Схоже, що російська влада докладає значних зусиль, щоб вплинути на західні дебати щодо дозволу Україні використовувати надану Заходом зброю для дальніх ударів по військових об’єктах у Росії. Ці зусилля РФ свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари чинитимуть на російські наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США вагаються, чи дозволяти Україні завдавати такі удари», – йдеться у звіті.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав країни Заходу зняти обмеження на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії

Аналітики зауважують, що навіть невелика кількість успішних українських дальніх ударів може спонукати російські сили перемістити значні військові й складські об’єкти за межі ураження озброєння, наданого Заходом, і далі від лінії фронту, ускладнюючи логістику Росії поблизу України.

Російський президент Володимир Путін, кажуть в ISW, останніми тижнями повернув у західний і російський інформаційний простір свої найефективніші наративи, які вже спонукали Захід до самостримування й затримували безпекову допомогу Україні в критичні моменти у 2022 і 2024 роках. За словами аналітиків, Путін адаптував їх, щоб конкретно спрямувати на нинішні дебати на Заході щодо дозволу Україні бити вглиб РФ.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав країни Заходу зняти обмеження на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії. За повідомленнями, це – один із пунктів так званого плану перемоги, який Зеленський представив 26 вересня президентові США Джо Байдену.