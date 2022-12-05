ISW: Без підтримки здатність ЗСУ вести маневрені бойові дії буде обмежена

Українські офіційні особи дали зрозуміти, що українські сили планують продовжувати контрнаступальні операції взимку, щоб закріпити недавні військові успіхи і не дозволити російським військам перехопити ініціативу на полі бою, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Офіційний представник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що замерзлий грунт дозволить важкій колісній та гусеничній техніці просуватися вперед, і що українські сили готують таку техніку до зимових операцій.

При цьому, за його словами, погано підготовлені мобілізовані російські військові та новобранці “ЧВК Вагнера”, набрані в російських в’язницях з-поміж ув’язнених, не готові до бойових дій взимку.

Високопосадові урядовці США помилково визначають оптимальне вікно можливостей для посилення контрнаступу України як весну, а не зиму, незважаючи на заяви українських офіційних осіб про протилежне.

Здатність України утримати військову ініціативу залежить від того, чи продовжать українські сили активні контрнаступальні операції цієї зими.

Росія втратила ініціативу в Україні влітку після кульмінації наступу на Донбасі. Українські сили захопили та утримують ініціативу з серпня 2022 року і відтоді провели низку успішних контрнаступальних операцій.

Україна звільнила більшу частину Харківської області у вересні, Херсон у листопаді, і зараз створює умови для нового наступу ЗСУ в інших місцях цієї зими.

Українська кампанія розроблена таким чином, щоб позбавити Росію ініціативи та звільнити більше захоплених Росією територій України.

Погодні умови взимку 2023 року, ймовірно, визначатимуть тимчасові рамки для ведення Україною бойових дій для того, щоб продовжувати серію оперативних успіхів із мінімальними паузами.

Як раніше зазначав ISW, сезон осіннього бездоріжжя в листопаді ускладнив маневрену війну. Проте і Росія, і Україна продовжували агресивні наступальні та контрнаступальні операції протягом усього цього періоду, всупереч деяким прогнозам.

З наближенням сильних морозів наприкінці грудня українські сили знову зможуть використовувати погодні умови у своїх інтересах, оскільки зима – найкращий сезон для бойових дій за участю механізованих підрозділів.

Якщо союзники та партнери України не підтримають українські сили у проведенні цієї зими великомасштабних рішучих контрнаступних операцій, тоді здатність ЗСУ вести маневрені бойові дії буде обмежена принаймні до закінчення сезону весняного бездоріжжя у березні 2023 року.

Такий розвиток подій, швидше за все, позбавить Україну набраної нею переваги та дасть російським силам цінне відстрочення на три-чотири місяці, щоб відновитися та краще підготуватися до бойових дій.