        Спорт

        Історична перемога: Гладун і Лазаренко виграли перше “золото” Євро в історії українського пляжного волейболу

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2025 17:32
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        Емоції Лазаренко та Гладун після фіналу / Фото CEV
        Емоції Лазаренко та Гладун після фіналу / Фото CEV

        Українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко здобули перше в історії України «золото» чемпіонату Європи з пляжного волейболу. У фіналі Євро-2025 в німецькому Дюссельдорфі вони перемогли французьку пару Клеменс Вієра – Алін Шамеро з рахунком 2:1, пише CEV (Європейська конфедерація волейболу).

        Це перший фінал за участю українок на континентальній першості. До цього дуети з України не проходили далі 1/8 фіналу. Гладун і Лазаренко впевнено подолали плейоф, здолавши представниць Німеччини, Нідерландів та Іспанії.

        У вирішальному матчі українки поступилися в першому сеті 21:23, виграли другий 21:18 і вирвали перемогу в напруженому третьому – 16:14. Француженки мали матчбол, але на вирішальному розіграші помилилися, відправивши м’яч у сітку.

        «У мене немає слів. Це було дуже стресово, але ми залишалися до кінця командою — і перемогли», — сказала після матчу Марина Гладун.

        «Я не вірю, що це сталося. Дякую усім за підтримку», — додала Тетяна Лазаренко.

        Для жіночого українського пляжного волейболу це найбільше досягнення в історії. До цього найкращим результатом на Євро було “бронза” серед чоловіків.


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