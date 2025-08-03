Історична перемога: Гладун і Лазаренко виграли перше “золото” Євро в історії українського пляжного волейболу

Українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко здобули перше в історії України «золото» чемпіонату Європи з пляжного волейболу. У фіналі Євро-2025 в німецькому Дюссельдорфі вони перемогли французьку пару Клеменс Вієра – Алін Шамеро з рахунком 2:1, пише CEV (Європейська конфедерація волейболу).

HISTORY FOR UKRAINE! 🏆🇺🇦



Hladun & Lazarenko are the new #EuroBeachVolley 2025 champions!



A golden run topped off with a brilliant final in Düsseldorf — what a moment for Ukrainian beach volleyball! 💛💙#CEV #BeachVolleyball #Champions pic.twitter.com/eqeOr3gBRt Реклама August 3, 2025

Це перший фінал за участю українок на континентальній першості. До цього дуети з України не проходили далі 1/8 фіналу. Гладун і Лазаренко впевнено подолали плейоф, здолавши представниць Німеччини, Нідерландів та Іспанії.

У вирішальному матчі українки поступилися в першому сеті 21:23, виграли другий 21:18 і вирвали перемогу в напруженому третьому – 16:14. Француженки мали матчбол, але на вирішальному розіграші помилилися, відправивши м’яч у сітку.

«У мене немає слів. Це було дуже стресово, але ми залишалися до кінця командою — і перемогли», — сказала після матчу Марина Гладун.

«Я не вірю, що це сталося. Дякую усім за підтримку», — додала Тетяна Лазаренко.

Для жіночого українського пляжного волейболу це найбільше досягнення в історії. До цього найкращим результатом на Євро було “бронза” серед чоловіків.