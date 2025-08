Історична перемога: Гладун і Лазаренко виграли перше “золото” Євро в історії українського пляжного волейболу

Українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко здобули перше в історії України «золото» чемпіонату Європи з пляжного волейболу. У фіналі Євро-2025 в німецькому Дюссельдорфі вони перемогли французьку пару Клеменс Вієра – Алін Шамеро з рахунком 2:1, пише CEV (Європейська конфедерація волейболу).

HISTORY FOR UKRAINE! 🏆🇺🇦



Hladun & Lazarenko are the new #EuroBeachVolley 2025 champions!



A golden run topped off with a brilliant final in Düsseldorf — what a moment for Ukrainian beach volleyball! 💛💙#CEV #BeachVolleyball #Champions pic.twitter.com/eqeOr3gBRt