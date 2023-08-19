Українські волейболістки розтрощили збірну Угорщини

Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2023, що проходить в Італії, Бельгії, Естонії та Німеччині.

Українки у другому турі групи A зустрічалися з Угорщиною. Матч у бельгійському Генті завершився впевненою перемогою підопічних Івана Пєткова з рахунком 3:0 (25:17, 26:24, 25:17).

У особистих зустрічах двох збірних Україна наразі веде 6:1.

Збірна України розпочала турнір із поразки від чемпіонок світу – команди Сербії. У плей-офф із групи вийдуть збірні, які займуть перші чотири місця.

Наступний матч на турнірі українки проведуть проти Бельгії 21 серпня. Також у групі A виступають Словенія та Польща.