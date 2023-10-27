Історія найвідомішого американського віскі: чому Jack Daniels настільки популярний

Навіть якщо людина не є поціновувачем міцного елітного алкоголю, вона хоча б раз у житті чула про бренд Jack Daniels. Пляшка відомої форми та з упізнаваною етикеткою часто з’являється у рекламних кампаніях інших брендів не просто так: це вже знак якості.

То звідки виринув бренд? Чому він такий відомий навіть серед тих, хто нічого не знає про віскі? І чи виправдана ціна на Джек Деніелс? Розберемося в нашому матеріалі.

Роки становлення бренду

У другій половині 19 столітті юний ще Джек Деніелс почав працювати на виробництві спиртів у свого покровителя та опікуна Деніела Кола. Хлопець був працьовитим, з жагою до нових знань, тому ніколи не відмовлявся від доручень. Вже у віці 7 років він допомагав працівникам у магазині Кола.

Протягом багатьох років Джек навчався тонкощів виготовлення віскі, підготовки сировини та ведення бізнесу. І вже у 13 років він зміг повністю перебрати управління компанією у свої руки. Деніел Кол вирішив відійти від справ через переконання віри, тому продав компанію ще неповнолітньому Джеку. Саме це дозволило хлопцю на практиці дізнатися про те, яким має бути справжній віскі та як налагоджувати шляхи його збуту.

Фірмова винокурня вже з ім’ям Деніелса з’явилася тільки у 1866 році. Але навіть зараз управління справою знаходиться у руках спадкоємців засновника.

Чим особливий віскі Джек Деніелс

Перш за все напій відомий за своїми смаковими властивостями. Їх же вдалося створити завдяки унікальній сировині та технології виробництва.

В основі американського віскі, як і будь-якого бурбона — кукурудза. Вона складає майже 80% від усієї сировини. До неї додають також жито та ячмінь. Для приготування сусла, зернові заливають джерельною водою з низьким вмістом заліза. Вона славиться своєю чистотою.

Ще одна особливість напою — фільтрація через вугілля одразу після закінчення дистиляції. Цей етап є тільки у виробництві місцевого Теннесійського віскі. На території інших штатів алгоритм виробництва буде іншим.

Характеристики Теннесійсього віскі

Віскі має характерний бурштиновий колір та чорну (на оригінальному напої) етикетку на пляшці. Смак насичений, повний. У ньому відчуваються мед, шоколад та дубові нотки з тих діжок, в яких напій настоювався. Посмак — солодкуватий, карамельний.

Аромат нагадує кленовий сироп, свіжу випічку та соковиті червоні яблука. Також ледь відчуваються спеції.

Розпивати напій рекомендується чистим, з льодом за бажанням. До віскі подавайте:

м’який сир;

м’ясо курки;

дичину:

темний шоколад;

рожевий або білий виноград.

Напій унікальний, адже більше ніде у світі технологія виготовлення та сировина не повторюються. Тому хоча б на одну склянку такого віскі варто витратити гроші.

Спробувати справжній Jack Daniels можна і в Україні: достатньо замовити пляшку у маркеті корисних штук MAUDAU. Там же можна замовити й деяку закуску, як то сир чи шоколад.