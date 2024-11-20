Суспільство

Іспанське та італійське посольства призупинили роботу через ймовірність ракетної атаки
20 Листопада 2024 12:37
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Посольство Італії / Фото з відкритих джерел

Посольства Іспанії та Італії у Києві тимчасово припинили роботу через отримання інформації про можливу загрозу масштабного авіаудару, очікуваного 20 листопада. 

Про це пише EFE та сайт посольства Італії в Україні.

У повідомленні, адресованому громадянам Іспанії, які перебувають в Україні, посольство закликало “вжити надзвичайних заходів безпеки, слідувати рекомендаціям місцевої влади та переконатися у наявності поблизу укриттів”. Також зазначено, що 20 листопада посольство не надаватиме консульських послуг через підвищений ризик авіаударів по території України.

Аналогічну заяву зробило і посольство Італії: 

“Посольство США розмістило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід, посольство в Києві сьогодні буде зачинено для відвідувачів”, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті італійської дипустанови.


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