Іспанія передає Україні нову партію танків Leopard 2A4

Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги до якого входять танки Leopard 2A4.

Про це повідомляє Міноборони Іспанії.

“Розпочато мультимодальне транспортування 10 бойових танків Leopard 2A4 в Україну після завершення капітального ремонту, налагодження та процесу готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья) та проходження відповідних випробувань для перевірки”, — йдеться у повідомленні.

Також до нового пакету увійшли кілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість ракет до ППО.