Політика

Іспанія передає Україні нову партію танків Leopard 2A4
15 Липня 2024 16:59
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Іспанія, зброя
Танки Leopard 2A4 / Фото: Міноборони Іспанії

Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги до якого входять танки Leopard 2A4.

Про це повідомляє Міноборони Іспанії.

“Розпочато мультимодальне транспортування 10 бойових танків Leopard 2A4 в Україну після завершення капітального ремонту, налагодження та процесу готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья) та проходження відповідних випробувань для перевірки”, — йдеться у повідомленні.

Також до нового пакету увійшли кілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість ракет до ППО.


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