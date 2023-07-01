Іспанія оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на суму €55 млн

Іспанія оголосила про новий пакет допомоги для України у розмірі 55 млн. євро. Кошти спрямують на підтримку українських малих та середніх підприємств та забезпечення шкіл системами «зеленої» енергетики.

Прем’єр-міністр країни Педро Санчес підтвердив сьогодні у Києві, що Мадрид підтримуватиме Україну «стільки, скільки потрібно», незалежно від ціни, яку доведеться заплатити.

Санчес висловив упевненість, що країна вийде переможцем із конфлікту.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна заслуговує на статус країни-кандидата для вступу ЄС. Він наголосив на важливості економічних реформ для залучення інвестицій та зміцнення міжнародних зв’язків.