Економіка

Іспанія оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на суму €55 млн

1 Липня 2023 14:24
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Іспанія, фінансова допомога

Іспанія оголосила про новий пакет допомоги для України у розмірі 55 млн. євро. Кошти спрямують на підтримку українських малих та середніх підприємств та забезпечення шкіл системами «зеленої» енергетики.

Прем’єр-міністр країни Педро Санчес підтвердив сьогодні у Києві, що Мадрид підтримуватиме Україну «стільки, скільки потрібно», незалежно від ціни, яку доведеться заплатити.

Санчес висловив упевненість, що країна вийде переможцем із конфлікту.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна заслуговує на статус країни-кандидата для вступу ЄС. Він наголосив на важливості економічних реформ для залучення інвестицій та зміцнення міжнародних зв’язків.


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